الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب ويقترب من بلدة استراتيجية

واصل الجيش السوري، اليوم الخميس، تقدمه شرق مدينة إدلب شمال غربي سوريا باتجاه بلدة سراقب الاستراتيجية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استعادة الجيش بشكل كامل السيطرة على مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، بأن الاشتباكات تستمر "بين الجيش السوري، والفصائل على محاور واقعة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي".

وأشار المرصد إلى أن "الجيش السوري تمكن من تحقيق تقدمات جديدة في طريقه إلى سراقب ووصلت إلى ضواحي البلدة، وذلك بعد سيطرته على تل مرديخ وجوباس والهرتمية وقمحانة، ليصبح بذلك على مسافة نحو كيلومترين من بلدة سراقب" الاستراتيجية.

إضافة إلى معرة النعمان كان الجيش السوري قد سيطر، أمس الأربعاء، على عدد من البلدات والقرى المحيطة بها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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