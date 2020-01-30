هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد تهديد راكبة بتفجير نفسها



أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن طائرة ركاب اضطرت للقيام بهبوط اضطراري، اليوم الخميس، بعد تهديد راكبة بتفجير نفسها. وأعلنت شركة طيران "إس 7" الروسية أن الطائرة هبطت بسلام، بعدما هددت الراكبة بأنها ترتدي حزاماً ناسفاً. ولم يتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

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