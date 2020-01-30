اليونان تخطط لبناء حاجز في البحر لمنع وصول المهاجرين

أعلن مسؤولون يونانيون، اليوم الخميس، أن بلادهم تخطط لبناء حاجز في بحر "إيجة" لمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئها.

ودخل عبر اليونان أكثر من مليون من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية. وتعاني الجزر اليونانية من اكتظاظ المخيمات باللاجئين.

وسيُنبى الحاجز، الذي تريد اليونان شراءه ويشبه الشبكة ويبلغ طوله 2.7 كيلومتر، في البحر قبالة جزيرة ليسبوس حيث يقع مخيم "موريا" المكتظ.

وأفادت وثيقة للحكومة، تدعو المهتمين لتقديم عروضهم، أن الحاجز سيرتفع 50 سنتيمتراً فوق مستوى البحر وسيحمل علامات مضيئة تجعل رؤيته ممكنة ليلا. وأضافت أنه "يهدف لاحتواء التدفقات المتزايدة للمهاجرين".

وقالت جماعات إغاثة، تصف الأوضاع المعيشية في مخيمات المهاجرين بأنها مروعة، إن الأسوار في أوروبا لم تردع الوافدين وإن على اليونان التركيز على تسريع النظر في طلبات اللجوء بدلاً من ذلك.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوريس تشيشيركوف لرويترز "شهدنا، في السنوات القليلة الماضية، زيادة في عدد الحواجز التي تُشيّد لكن مع ذلك يواصل الناس الفرار".

وأضاف "على اليونان أن تسرع إجراءات ضمان حصول الناس على اللجوء بسرعة عندما يحتاجونه".