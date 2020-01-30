الادعاء الياباني يصدر مذكرة اعتقال بحق غصن

قالت وكالة كيودو للأنباء، إن ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو أصدروا، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وأضافت أن الادعاء أصدر أيضاً مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان.

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وكانت السلطات اليابانية ألقت القبض على غصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب البرازيلية واللبنانية، في نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره للمحاكمة في الاتهامات التي تشمل استغلال أموال الشركات التي كان يرأسها وإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية وخيانة الأمانة، وينفي غصن كل الاتهامات.

وأعلن المحامي الياباني الذي يقود فريق الدفاع عن كارلوس غصن، انسحابه من القضية بعد فرار رجل الأعمال من اليابان إلى لبنان.