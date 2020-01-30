طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عدة أهداف متفرقة من قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية بالقرب من وداي السلقا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بعدد من الصواريخ وقصفت موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع. اقرأ أيضاً... بعد إعلان خطة ترامب للسلام.. أول صواريخ من غزة تجاه إسرائيل

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