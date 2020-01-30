بسبب فيروس كورونا..مصر تُعلق رحلاتها للصين حتى إشعار آخر

بينما يواصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من الضحايا، قررت السلطات المصرية إجلاء رعاياها من الصين خلال الساعات القليلة القادمة، فيما أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من وإلى المدن الصينية اعتباراً من السبت وحتى إشعار آخر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة ووهان الصينية.

إلى ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، بأن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تواصل مع سفير مصر في الصين، محمد البدري، الذي خاطب السلطات الصينية، وحصل منهم على الموافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في ووهان.

ووجه مدبولي الشكر للسلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم بلاده لجهود الصين في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس. كما طلب من وزارة الطيران المدني تجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى مصر، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة لمصاحبة الركاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى.

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حجر صحي

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع وزيرة الصحة، هالة زايد، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حالياً لاستيعاب المصريين العائدين من مدينة ووهان، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14يوماً (فترة حضانة المرض) بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

وكانت مصادر قد ذكرت لـ”العربية.نت” أن الحكومة قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء ونقل الرعايا المصريين في الصين، وإرسال بعثة طبية لاصطحابهم ونقلهم لمصر، مع ضمان سلامتهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مضيفة أنه فور وصول هؤلاء المصريين سيتم نقلهم لإحدى مناطق الحجر الصحي لفحصهم والتأكد من عدم وجود أي أعراض للإصابة بالفيروس عليهم.

من جانبها، أكدت الخارجية المصرية سلامة جميع الرعايا في الصين وعدم وجود إصابات بعدوى فيروس كورونا الجديد بينهم.

وقال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة الصينية فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.