كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر فرنسي: رصد فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكري فرنسي، مساء اليوم الخميس، أن "حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول رصدت يوم أمس الأربعاء فرقاطة تركية بالقرب من السواحل الليبية، تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس.

وقال المصدر الفرنسي: إن "سفينة الشحن بانا التي ترفع العلم اللبناني، رست الأربعاء في ميناء طرابلس"، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

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ويشار إلى أن جنود أتراك نزلوا، فجر أمس الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، ورافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه دعم "الوفاق"، رغم تعهده في "مؤتمر برلين" بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وقالت مصادر: إن البارجتين تحملان اسمي "غازي عنتاب" و"قيديز"، وقد تكفّلت كل من ميليشيا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس، مؤكدة على أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة.

ويذكر أن انتقال المقاتلين السوريين للقتال في ليبيا مستمر، وقد تخطى عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس الـ1750 مرتزقاً.