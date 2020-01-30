كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تعمل على تخريب السودان بعد نظام حكم البشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول قطر العمل على تخريب السودان، فالصفعة التي اتسقبلتها بسقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لم تكن سهلة وعادية.

ولم تفق قطر من صدمة سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، حتى صدمت بسقوط نظامهم في الجمهورية السودانية، ولن يطول الوقت حتى يتكرر الأمر في تركيا.

هذا وتحاول قطر الآن أن تفعل كل ما بوسعها للحيلولة دون استقرار الوضع في هذا البلد، على النحو الذي تم في مصر، لكن يبدو أن المسافة بينها وبين حلم إعادة من لفظهم الشعب، تطول يوما بعد آخر.

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كما يبدو حلم إعادة الإخوان إلى سدة الحكم بالسودان "بعيد المنال"، بعد كل ما حدث، وهذا ما تعرفه الدوحة وتفهمه جيداً، إلا أن هدف إقلاق الوضع لا يبدو كذلك، بالنسبة إليها على الأقل.

وستحاول قطر، عبر وسائل إعلامها، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، ومواقع إلكترونية مثل "العربي الجديد" و "عربي21" و "ميدل إيست إي" وغيرها، لعب دور تحريضي فتنوي هدفه تثوير المجتمع على النظام القائم.

وتلجأ قطر، في هذا السياق، إلى العزف على وتر حساس، وهو زعم ارتباط النظام الحاكم بدول خارجية تعمل على توجيهه وفق مصالحها بعيدا عن الناس ومصالحهم، مع تصوير كل ما تم منذ الإطاحة بالبشير على أنه انقلاب عسكري على إرادة الشعب وتطلعاته، كعادتها في كل بلد يقرر لفظ الإخوان.