كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديباجي: قطر تسعى لزرع الفتن في السودان عن طريق الفوضى والدمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الكاتب والمحلل السياسي اليمني فهد ديباجي، اليوم الخميس، أن "قطر تسعى بكل وسائلها إلى أن تزرع وتُثير في السودان الفتن والقلائل لإعادة حكم الإخوان ولتعيدها للمربع الأول، وذلك عبر أكاذيب وخزعبلات مفبركة ومتعاونين".

وأضاف فهد ديباجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": على السودانيين الحرص والحذر وأخذ الحيطة.

كما أشار المحلل السياسي اليمني، إلى أن تمكن قطر من السودان يعني إبعادها عن طريق السلام والسير في طريق الإرهاب والفوضى والدمار والانقسام.