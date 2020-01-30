كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي إلى ليبيا: توافد الآف المقاتلين لدعم الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مساء اليوم الخميس، على الحاجة إلى تفادي أي تصعيد إضافي لمنع إندلاع حرب أهلية في البلاد، مشيرًا إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا: إن "مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف".

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وأضاف سلامة من نيويورك: إن "الهدنة بقيت حبراً على ورق. فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية"، لافتاً إلى أنه "في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة".

وأضاف: "هناك من يوافق على القرارات بشأن ليبيا علناً ويخرقها في الكواليس، ويوجد 70 ألف طفل بلا تعليم بسبب النزاع"، معتبراً أن "محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعاً"، قائلاً إن "قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لم يؤكد بعد مشاركته فيها".

كما بيّن سلامة أن "المصارف عاجزة عن العمل بوجود مصرفين مركزيين. وقد وجهنا دعوات لعقد اجتماع لدعم الاقتصاد".