كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 30/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || رياح شديدة تهدد إشعال حرائق الغابات الأسترالية
تستعد مساحات شاسعة من جنوب شرق استراليا، اليوم الخميس، لموجة حارة مستمرة منذ أيام تهدد بإشعال حرائق الغابات التي كانت تحترق منذ شهور.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || هبوط طائرة روسية اضطراريًا بعد تهديد بتفجيرها
ذكرت وكالة الأنباء الروسية أن طائرة روسية هبطت اضطراريا في موسكو، اليوم الخميس، بعد أن وقفت امرأة راكبة في الممر وهددت بتفجير نفسها، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق: إنه لم يتم العثور على عبوة ناسفة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || أمريكا تفرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، حسبما أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.