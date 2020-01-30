أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 30/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

تستعد مساحات شاسعة من جنوب شرق استراليا، اليوم الخميس، لموجة حارة مستمرة منذ أيام تهدد بإشعال حرائق الغابات التي كانت تحترق منذ شهور.

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