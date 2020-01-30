كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. وزير إسرائيلي سابق: خطة ترامب للسلام معادية لبلادنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، مساء اليوم الخميس، بأن الخطة الولايات المتحدة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، خطة معادية لإسرائيل.

وقال وزير العدل الإسرائيلي السابق، في حوار أجراه مع شبكة "CNN"، إن "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، هي في الواقع خطة معادية لإسرائيل"، مضيفا أنه "لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأوضح بيلين، ومفاوض اتفاق أوسلو، أن "صفقة القرن" ليست لإسرائيل، أو ليست موالية لبلاده، ولكنها معادية لإسرائيل، وبأن مصلحة بلاده الحقيقة أن تكون هناك دولة ديمقراطية يهودية في إسرائيل.

وأكد بيلين على أن الخطة لم تستمع أو تنظر إلى الطرف الفلسطيني، وهو أمر وصفه بـ"غير المعقول"، وبأن الجانب الفلسطيني لم يجانبه الصواب في عدم التعاون مع نظيره الأمريكي بما فيه الكفاية حول رؤيتهم للخطة، وبأن الخطة هي من طرف واحد، وبأنه لا يمكن الاحتفال بشكل أحادي الجانب.

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