كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يتسبب في إقالة مدير اللجنة الصحية لمدينة هوانغقانغ الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة الصحة في مدينة هوانغقانغ الصينية، مساء اليوم الخميس، بيان رسمي، وأعلنت فيه أنه "تمت إقالة مدير الصحة في المدينة تانغ تشي هونغ، على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد".

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصًا.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

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ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة، قد تؤدي إلى الموت".