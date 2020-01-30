كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة طيران فرنسية تعلق جميع رحلاتها إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس"، مساء اليوم الخميس، أنها علقت جميع رحلاتها المتجهة إلى الصين؛ تلبية لطلب موظفيها خوفا من انتقال عدوى فيروس "كورونا" القاتل المنتشر هناك.

وصرح نقابي في الشركة الفرنسية: بأن "إير فرانس قررت تعليق جميع رحلاتها إلى الصين إلى يوم 9 من شهر فبراير المقبل على الأقل، حسبما نقلت قناة "بي.أف.إم" الفرنسية.

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وكانت الشركة الطيران الفرنسية، قد أعلنت يوم أمس عن تعليقها لرحلاتها إلى ولاية ووهان، التي انتشر منها الفيروس، حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.