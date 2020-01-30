كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. "جعجع" يؤكد: ندعم القيادة الفلسطينية برئاستها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء يوم أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، معربًا له عن "تضامنه وتضامن الحزب معه ومع الأخوة الفلسطينيين في موقفهم من صفقة القرن"، مؤكدًا على "دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسته".

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية للرئيس الفلسطيني: "لايوجد مكان في التاريخ لخطط أو اقتراحات أو أمور غير منطقية، ولقد اعتبرنا منذ البداية أن صفقة القرن ولدت ميتة والآن تأكدنا من ذلك"، مشدداً على "ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعرب الرئيس محمود عباس عن شكره لجعجع اتصاله وتعاطفه، وقال: إن "الشعب الفلسطيني باق على موقفه لأنه صاحب حق ولن تثنيه عن عزمه لا صعوبات ولا مشقات ولا ضغوطات"، كما شكر عباس اللبنانيين جميعًا على تعاطفهم الشامل مع الشعب الفلسطيني.