كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا.. الشرطة تطيح بفتاة هددت بتفجير نفسها في طائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الشرطة الروسية ، مساء اليوم الخميس، من اعتقال فتاة كانت قد هددت بتفجير نفسها في طائرة، واضطرت الطائرة للهبوط اضطراريا في أحد مطارات العاصمة موسكو.

وذكرت وكالات أنباء، أن طائرة روسية (تابعة لشركة طيران "إس 7") هبطت اضطراريًا في مطار دوموديدوفو بموسكو، بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها.

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وقال الشرطة الروسية في وقت لاحق: إنها "لم تعثر مع الفتاة، عقب اعتقالها وتفتيشها، على أي مواد متفجرة".

وذكرت شركة طيران "إس 7" أن طائرتها كانت في رحلة من سيمفروبول في منطقة شبه جزيرة القرم إلى موسكو.

وبحسب المصادر الروسية، فإن الراكبة هددت بتفجير نفسها في طائرة متوقفة بمدرج مطار "دوموديدوفو" في موسكو.