كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط طائرة روسية اضطراريًا بعد تهديد بتفجيرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الروسية أن طائرة روسية هبطت اضطراريا في موسكو، اليوم الخميس، بعد أن وقفت امرأة راكبة في الممر وهددت بتفجير نفسها، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق: إنه لم يتم العثور على عبوة ناسفة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت شركة الطيران S7: إن طائرتها كانت متجهة إلى موسكو من سيمفيروبول في القرم، وهي منطقة ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

قالت وكالة انترفاكس الروسية للانباء ان الشرطة احتجزت المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو، ولم تتوفر اي معلومات أخرى مباشرة.

