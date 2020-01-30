الغلوسي: إحالة رئيس بلدية شيشاوة على قاضي التحقيق من أجل تبديد أموال عمومية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحالة رئيس بلدية شيشاوة على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال، في المحكمة المذكورة.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، يوم أمس الأربعاء، متابعة الرئيس الحالي لبلدية شيشاوة، من أجل تبديد، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية.

وأوضح المتحدث ذاته أن ذلك جاء بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تتعلق بشبهة اختلالات مالية، وقانونية شابت التدبير العمومي في بلدية شيشاوة.

وأكد الغلوسي، أنه سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء، أن أجرت بخصوصها كافة الأبحاث، والتحريات، وأحالت نتائج تلك الأبحاث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر، قبل أيام، إيداع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، بمراكش، السجن، وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة، ناهزت قيمتها 110000 درهم (11 مليون سنتيم)، وذلك مقابل القيام بعمل يدخل ضمن أعمال وظيفته رئيسا لجماعة قروية.