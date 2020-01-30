عمال النظافة يحتجون في بني ملال – صور

احتج العشرات من عمال النظافة، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم الخميس، أمام جماعة بني ملال، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، واحترام الحريات النقابية، والتمييز داخل شركة النظافة.

وقال سعيد مُرجي نقابي، وعامل نظافة لـ”اليوم24″، “إن هناك تمييزا بين العمال في مجال التعويضات المالية مع استهداف المناضلين النقابيين داخل الشركة، الشيء، الذي دفعهم إلى الاحتجاج”.

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وأضاف المتحدث ذاته “أن المكتب النقابي لعمال النظافة يطالب بالاستجابة إلى الملف المطلبي، الذي كان قد اتفق حوله سابقا، مشيرا إلى تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للعمال.

ونفى مدير شركة النظافة في اتصال هاتفي سابق، وجود أي تمييز بين العمال، أو تضييق على النقابيين، مؤكدا أن الشركة تعاقب من خالف القوانين وفقط.