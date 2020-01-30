بعد فراره من اليابان.. مذكرات اعتقال دولية في حق كارلوس غصن وجندي أمريكي

أصدر ممثلو ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وحسب وكالة كيودو للأنباء، فإن السلطات اليابانية أصدرت أيضاً مذكرات اعتقال في حق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين، للاشتباه في أنهم ساعدوا رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الهرب من اليابان.

وذكر بيان للادعاء أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق الجندي الأمريكي السابق مايكل تيلور واثنين آخرين هما جورج أنطوان زايك وبيتر تيلور، لافتاً إلى إصدار مذكرة لاعتقال غصن أيضاً بعدما غادر البلاد بطريقة غير مشروعة.

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وكان غصن قد فر في أواخر العام الماضي إلى لبنان بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات نفاها عن نفسه تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية، وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام أموال الشركة.

ووجّه غصن انتقادات لاذعة للنظام القضائي الياباني واصفاُ إياه بـ”الجائر”، وهو ما برر به فراره من طوكيو قائلاً إن: “البديل كان قضاء باقي عمره في طوكيو دون محاكمة عادلة”.

ولا توجد اتفاقية تسليم للمتهمين بين اليابان ولبنان الذي لا يلم عادة مواطنيه إلى دول أجنبية.