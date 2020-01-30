إبنة الملياردير بيل غيتس توافق على الزواج من شاب عربي

قبلت جينيفر، إبنة الملياردير الشهير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، الزواج من صديقها المصري، نائل نصار، بعدما فاجأها بطلب يدها في رحلة استجمامية وسط ثلوج الجبال.

وكشفت جينفير، البالغة من العمر 23 سنة، عبر منشور على “أنستغرام”، أنها قبلت الزواج من صديقها المصري، نائل نصار، واصفة إياه بالفريد من نوعه.

ونشرت ابنة بيل غيتس على حسابها صورة رومانسية وسط الثلوج، تظهر مفاجأتها بطلب يدها من طرف حبيبها المصري، وعلقت عليها: “نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه، لقد اجتحتني تماما في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر المواقع أهمية، التي شهدت على عواطفنا المشتركة العديدة. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم، والكبر، والضحك، والمحبة معا. نعم مليون مرة”.

ويعتبر نائل نصار فارس مشهور في رياضة القفز على الحواجز بالخيول، ودخل في علاقة مع ابنة بيل غيتس قبل 4 سنوات، وتخرجا معا من جامعة ستانفورد.