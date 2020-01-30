شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستأنف العمليات ضد داعش بالتعاون مع التحالف والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش العراقي اليوم الخميس إنه استأنف عملياته بالتعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش الارهابي. وقال بيان الجيش "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

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