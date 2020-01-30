رويترزالخميس 2020/1/30 07:38 م بتوقيت أبوظبي
وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، إن هناك اتفاقا مع المجتمع الدولي لمواجهة زعزعة إيران للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف راب -خلال تصريحات صحفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في لندن- أن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة.
ويرعى النظام الإيراني العديد من الأذرع الإرهابية في الخارج، حيث تدعم طهران مليشيات الحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان.
ويقدم فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، الدعم المالي والعسكري لهذه المليشيات التي أسفرت عملياتها في البلدان التي تتواجد فيها عن مقتل وإصابة آلاف الأبرياء.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني (الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1) في مايو/أيار 2018، وأمر بإعادة العقوبات على طهران، كرد قوي ومتناسب على تحركاتها الاستفزازية المتزايدة بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن ولندن تتفقان على ضرورة محاسبة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.