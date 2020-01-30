واشنطن ولندن تتفقان على ضرورة محاسبة إيران

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، إن هناك اتفاقا مع المجتمع الدولي لمواجهة زعزعة إيران للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف راب -خلال تصريحات صحفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في لندن- أن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة.

ويرعى النظام الإيراني العديد من الأذرع الإرهابية في الخارج، حيث تدعم طهران مليشيات الحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان.

ويقدم فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، الدعم المالي والعسكري لهذه المليشيات التي أسفرت عملياتها في البلدان التي تتواجد فيها عن مقتل وإصابة آلاف الأبرياء.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني (الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1) في مايو/أيار 2018، وأمر بإعادة العقوبات على طهران، كرد قوي ومتناسب على تحركاتها الاستفزازية المتزايدة بالمنطقة.