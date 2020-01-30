العراق يستأنف عملياته ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي

قال الجيش العراقي، الخميس، إنه استأنف عملياته بالتعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش.

كان الجيش العراقي أعلن مؤخرا وقف التعاون مع التحالف الدولي؛ ردا على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني في بغداد.

وأوضح بيان الجيش: "بالنظر لاستمرار نشاط تنظيم داعش الإرهابي في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

البرلمان العراقي وتهديدات ترامب

وفي الـ5 من يناير/كانون الثاني الجاري، وافق البرلمان العراقي، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

وأكد القرار أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

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ويضيف أن "على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب".

وعقب القرار هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق إذا أجبر القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه.





وقال ترامب، في تصريحات من على متن الطائرة الرئاسية بينما كان عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا: "إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر وإذا لم يتمّ ذلك وديا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا"، مشيرا إلى أن العقوبات التي هدَّد بفرضها على العراق ستجعل من تلك المفروضة على إيران ضئيلة مقارنةً بها.

وأضاف قائلا: "لدينا قاعدة جوّية باهظة التكلفة بشكل استثنائي هناك.. لقد تكلفت مليارات الدولارات لبنائها.. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا كلفتها".

وردت الخارجية الأمريكية حينها بأن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.