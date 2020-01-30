باباحان: لا تراجع عن تأسيس حزب ينتشل تركيا من كبوتها‎

نفى نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، علي باباجان، صحة ما أثير عن نيته تأجيل الإعلان عن تأسيس حزبه الجديد.

وقال باباجان، المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، في بيان الخميس: "بكل تأكيد سيظهر حزبنا الجديد في أقرب وقت، سنتواجد بكوادرنا وبحلولنا لكثير من المشكلات التي تواجهها البلاد، وليطمئن الجميع من هذه الناحية".

وتابع: "الجهود التأسيسية للحزب التي بدأت منذ فترة بمشاركة كبيرة، مستمرة على قدم وساق، وبتفاعلية تحتضن كافة أطياف المجتمع وفئاته"، ، بحسب صحيفة تي 24 التركية المعارضة.

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وأشار نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق إلى أن "الهدف الرئيس من عملية الإعداد هذه هو الوقوف بشكل صحيح على كافة احتياجات ومشكلات البلاد".

وأكد أن "الحزب الجديد بكوادره قادر على إيجاد حلول غير تقليدية لتلك المشكلات، وتبني سياسات ستنتشل تركيا من كبوتها من خلال تفعيل سلسلة من القيم والمبادئ التي تضمن للجميع حياة ديمقراطية آمنة".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.

ومن أبرز الانشقاقات عن حزب أردوغان استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

ويوم 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضًا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.