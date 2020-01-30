غارة إسرائيلية تستهدف منطقة زراعية جنوب قطاع غزة

سحب الدخان تتصاعد إثر غارة إسرائيلية سابقة على غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أرضًا زراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة، أعقبه قصف مدفعي على المنطقة نفسها.



وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": إن طائرات إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على منطقة شرق رفح، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف تجاه المنطقة

ووفق سكان محليين؛ فإن القصف استهدف أراضي زراعية، بالتزامن مع إطلاق بالونات محملة بشعل حارقة تجاه التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة.

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وفي وقت سابق، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال، إن كاميرا مراقبة على السياج الحدودي مع قطاع غزة على ما يبدو أُصيبت برصاصٍ من قطاع غزة.

وتحدث شهود فلسطينيون عن إطلاق نار من قناص فلسطيني تجاه كاميرات المراقبة الإسرائيلية شرق خزاعة.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال شن غارات على عدد من وسائل الاستطلاع لجمع الاستخبارات التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات المفخخة من القطاع وإطلاق النار في وقت سابق باتجاه برج مراقبة إسرائيلي على الحدود.

والليلة الماضية، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على وسط قطاع غزة وجنوبه بذريعة الرد على إطلاق صاروخ تجاه غلاف غزة.