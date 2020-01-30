تقرير حقوقي: تزايد انتهاكات إسرائيل بعد إعلان "خطة ترامب"

رصد تقرير حقوقي، ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة، والضفة الغربية خلال الأسبوع الحالي، متزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.



وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير نشره الخميس، إن انتهاكات إسرائيل خلال الأسبوع الجاري وصلت لـ262 انتهاكا، مقابل 183 خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن أبرز الانتهاكات تتمثل في قمع المظاهرات السلمية التي انطلقت احتجاجا على "خطة ترامب" للسلام، والتي تهدر الحقوق الفلسطينية، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

ووثق التقرير إصابة 21 مدنيا فلسطينيا، منهم 4 أطفال وفتاة في الضفة الغربية، وقطاع غزة برصاص الاحتلال، منهم 18 أصيبوا في اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، أصيب 3 أطفال، أحدهم برصاص الاحتلال شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة، واثنان أصيبا نتيجة تحطم نوافذ منازلهما بعد غارتين إسرائيليتين على دير البلح وخانيونس، كما أطلقت الاحتلال النار 5 مرات تجاه الأراضي الزراعية وتجمعات للمواطنين، شرق قطاع غزة دون وقوع إصابات في الأرواح.

Advertisements





ووفق التقرير؛ نفذت قوات الاحتلال منذ الخميس الماضي حتى مساء أمس الأربعاء 102 عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تخللها اعتقال 101 مواطن، منهم 11 طفلاً و8 نساء، بجانب مصادرة مبالغ مالية، ومعدات وممتلكات للمواطنين؛ تحت ذرائع مختلفة.

ووثق المركز 12 عملية هدم وتجريف وتوزيع إخطارات، تضمنت: 9 إخطارات وقف بناء منازل ومنشآت، ومنع ترميم مدرسة ومصادرة آلة حفر وحفار في الخليل.

كما أصدرت محاكم الاحتلال قرارين بإخلاء مبنيين فلسطينيين في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، لمصلحة “جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية”.

ووثق التقرير أيضا 7 اعتداءات اقترفها المستوطنون، شملت: إصابة مواطن برصاص مستوطن في رام الله، وإضرام النار في مسجد وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه في القدس المحتلة، وقطع 12 شجرة زيتون في سلفيت، وتكسير 20 شجرة زيتون، والاعتداء على مواطن ونجله.

وفي إطار انتهاكها لحق حرية العبادة، والوصول للأماكن الدينية، في القدس الشرقية المحتلة، أصدرت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع 39 قرارا بإبعاد فلسطينيين لمدد تتراوح بين أسبوع إلى 6 أشهر، عن المسجد الأقصى.