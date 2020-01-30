إصابة 19 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابة أحد الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال- أرشيفية

أصيب 19 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنه تم تسجيل الإصابات بعد مواجهات في المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وبلدة سعير ومدينة الخليل (جنوب) وبلدة كفر قدوم (شمال).

وأضاف أن 6 أشخاص أصيبوا بالرصاص المعدني المغلق بالمطاط، و12 آخرين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع فيما أصيب أحد الفلسطينيين بحجر رشقه مستوطن إسرائيلي.

وتابع أن بين الجرحى طفل (15 عاما) أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلال المواجهات في بلدة كفر قدوم.

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنه تم نقل 8 من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولليوم الثالث على التوالي تشهد الأراضي الفلسطينية مسيرات واحتجاجات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأربعاء، إرسال المزيد من قواته إلى الضفة الغربية وحدود قطاع غزة.

وفي القدس الشرقية المحتلة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية رفع حالة التأهب في صفوف عناصرها استعدادا لصلاة الجمعة غدا في المسجد الأقصى المبارك.

وتوعدت الشرطة الإسرائيلية باستخدام القوة لقمع أي احتجاجات فلسطينية.





كان 41 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات اندلعت، الأربعاء، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين غاضبين من "صفقة القرن" بالضفة الغربية.

وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحا أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين، وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.