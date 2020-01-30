دول الاتحاد الأوروبي تصادق على اتفاق بريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الاتحاد الأوروبي

صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة التي تعدّ إجراء شكليا بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلن المجلس الأوروبي في بيان.

وبعد استكمال مجمل الخطوات اللازمة، سيدخل بريكست حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنّ "الاتفاق يؤمن انسحابا منظما للمملكة المتحدة من الاتحاد. ويتعلق بحقوق المواطنين، القواعد المالية، المرحلة الانتقالية، البروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، قبرص ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال".

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وسيكون خروج البريطانيين متبوعا بمرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية.

وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهم المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر.