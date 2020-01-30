عدن .. رئيس الجمعية الوطنية يلتقي مديرة منظمة نداء جنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الخميس في مقر الجمعية بالسيدة دينا المأمون، مديرة منظمة نداء جنيف، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات المتواصلة بين قيادة المجلس الانتقالي والمنظمة.

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وناقش اللقاء الشراكة بين المنظمة وهيئات ومؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي وبدأ تنفيذها .

وأكد اللواء بن بريك أن المجلس الانتقالي الجنوبي على استعداد تام لتأمين وتسهيل نشاط عمل المنظمة في العاصمة عدن و المحافظات الجنوبية ، مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به المنظمة والجهود التي تبذلها من أجل التوعية لحماية المدنيين، وحرصها الشديد على اطلاع الجهات المتصارعة بالالتزام بالقانون لأجل حماية المدنيين أثناء النزاعات.

من جانبها شكرت السيدة دينا المأمون، رئيس الجمعية الوطنية، على تفهه لطبيعة عمل المنظمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتأمين نشاط عملها .

الجذير ذكره أن نشاط عمل منظمة نداء جنيف، يتركز على القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، من خلال تدريب المكونات المختلفة على القانون الإنساني الدولي، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع .