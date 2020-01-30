الخارجية الروسية: موسكو سترد بالمثل على قرار الاتحاد الأوروبى توسيع العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت الخارجية الروسية، أن روسيا سترد بالمثل على قرار الاتحاد الأوروبى توسيع العقوبات على شخصيات ومؤسسات روسية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا فى إحاطة صحفية، أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس، "سنقوم من ناحية باستخلاص الاستنتاجات الضرورية من هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي، التى تختلف عن طلب العواصم الأوروبية الرئيسية بتطبيع العلاقات مع روسيا، بالطبع، لن نترك قرار مجلس الاتحاد الأوروبى دون الرد بالمثل".

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فى غضون ذلك، قالت زاخاروفا ، إن بلغاريا قامت بعمل استعراضى حول طردها للدبلوماسيين الروس "على عكس المعترف به دوليا فى مثل هذه الحالات، فإن السفارة الروسية تم إخطارها بالقرار بعد تعميمه على وسائل الإعلام، ولم يتم تقديم أية مواد أو أدلة أو أسباب تشكل أساسًا لاتخاذ مثل هذه القرارات أو ذنب لهؤلاء الأشخاص".

وأعلنت السفارة الروسية فى صوفيا فى وقت سابق، أنه تم تسليم السفير الروسى فى بلغاريا مذكرة بشأن اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس "غير مرغوب بهما"، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا.

وكتبت السفارة على "فيسبوك": "تمت دعوة السفير الروسى فى بلغاريا إلى وزارة الخارجية البلغارية، حيث تم تسليمه مذكرة حول اعتبار دبلوماسى فى السفارة "شخصًا غير مرغوب به" ومذكرة أخرى اعتبرت الممثل التجارى شخصا غير مرغوب به وفقًا للمادة 9، البند 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مؤكدة: "لم يقدم أى دليل يؤكد قيام أنشطة لا تتفق مع وضعهما".

وأشير إلى أن الموظفين سيغادران البلد المضيف فى التواريخ المحددة فى المذكرة.