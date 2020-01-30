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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. لحظة اصابة مراسلة “روسيا اليوم“ في معركة معرة النعمان بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
رصد "الخليج 365" مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف مراسلة قناة روسيا اليوم، وفاء شبروني في معركة معرة النعمان بسوريا.
ونجمت إصابة شبروني عن انفجار كان مصدره إحدى الذخائر التي خلفها المسلحون، فيما أكد سائق سيارة فريق التصوير، أنها على قيد الحياة وفي طريقها إلى مستشفى حماة الوطني الحكومي.
بدوره، أوضح مدير مستشفى حماة الوطني، سليم خلوف، أن شبروني مصابة بشظايا متفرقة في الوجه وتهتك بالأنسجة الرخوة في الوجه والفكين.
كما أشار إلى أن الشظايا أصابت جسم مراسلة RT إضافة إلى الإصابة في العين اليسرى، مبينا أن العين اليمنى وضعها جيد.
وبعد أكثر من 5 ساعات في غرفة العمليات، تأكدت قناة RT من أن الزميلة وفاء شبروني تعدت مرحلة الخطر.
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