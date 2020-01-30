وديع الخازن نعى عضو الهيئة العامة للمجلس العام الماروني رشيد الجلخ

نعى رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ عضو الهيئة العامة في المجلس رشيد الجلخ، معتبرا أن "غياب الجلخ، له وقع عميق وأليم في نفوسنا، قدّم نفسه لسنوات عديدة للخدمة العامة، ولاسيما في مجال عمل الخير في كل اللجان التي ترأسها، أو عمل من خلالها وساعدها، بتفانٍ وأمانة. لا يمكن أن ننسى ما تركه العزيز رشيد من ذكريات طيبة على صعيد التعامل والتفاعل مع الجميع".

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