جلسة لمتابعة التحقيق مع العميل الفاخوري في 3 شباط

حدد قاضي التحقيق في ​بيروت​ بلال حلاوي تاريخ 3/2/2020 موعدا لمتابعة التحقيق مع العميل ​عامر الفاخوري​ في الشكاوى المقدمة ضده من الاسرى المحررين: سهى بشارة، نبيه عواضة، ​علي بزي​، ياسر بزي، خليل هاشم، رياض عيسى وعلي أيوب وذلك وفقا لجرائم المواد 302 و 308 و 309 و 556 و 557 و 569 و 574 و 582 و 584 و 547 و 548 و 549 من قانون العقوبات.

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