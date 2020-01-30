مرتضى عرض مع زواره سبل تطوير القطاع الزراعي

استقبل وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير بلال قبلان يرافقه عدد من الدبلوماسيين. وتطرق البحث الى الواقع الاقتصادي وسبل المعالجة وتطوير القطاع الزراعي والتعاون في تسويق المنتجات الزراعية في الاسواق الخارجية.
كما استقبل مرتضى رئيس "المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية" الدكتور رياض سعادة، وتطرق البحث الى التعاون في المجال الزراعي واعداد الدراسات.
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