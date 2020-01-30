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مرتضى عرض مع زواره سبل تطوير القطاع الزراعي

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استقبل وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، مدير الشؤون الاقتصادية في ​وزارة الخارجية​ السفير بلال قبلان يرافقه عدد من الدبلوماسيين. وتطرق البحث الى الواقع الاقتصادي وسبل المعالجة وتطوير ​القطاع الزراعي​ والتعاون في تسويق المنتجات الزراعية في الاسواق الخارجية.

كما استقبل مرتضى رئيس "المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية" الدكتور رياض سعادة، وتطرق البحث الى التعاون في المجال الزراعي واعداد الدراسات.

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