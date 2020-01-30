رحمة للنشرة: الاتصالات جارية للبحث في اعادة احياء "لقاء حق العودة ورفض التوطين"

اعتبر النائب السابق ومنسّق لقاء ​حق العودة​ ورفض ​التوطين​ ​اميل رحمة​ أن "هذا اللقاء لم يُلغَ لكن الاجتماعات والتحركات قد جرى تجميدها في السابق"، لافتاً إلى أن "هناك بعض ​الاتصالات​ الجارية للبحث في موضوع اعادة احيائه".

وفي تصريح عبر "​الخليج 365​"، شدد رحمة على أن "​صفقة القرن​ هي صفقة هجينة وغير مقبولة في كل المعايير القانونية والانسانية وعلاقات الدول بين بعضها"، مؤكداً أن "القانون هو أخ الحق، ومندرجات هذه الصفقة تطعن بالحق لا بل تغتصبه، فهي تحرم ​الفلسطينيين​ من حقهم في اقامة دولة سيدة جغرافياً وعسكرياً وأمنياً".

ورأى رحمة أن "صفقة القرن هي اعلان من طرف واحد عن مشروع مخالف لكل القرارات الدولية وهو تعد على ​المجتمع الدولي​"، متوقّفاً عند "الموقف ال​لبنان​ي المشرف والذي سمعناه على لسان ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزير الخارجية ​ناصيف حتي​ إضافة لباقي الأحزاب والقوى السياسية"، ولافتاً إلى "أننا لم نرَ لبنان يوماً في هذه الوحدة الجامعة الرافضة للتوطين في دول الشتات على قاعدة حق العودة للفلسطينيين إلى فلسطين".

وأكد رحمة أن "الحق الطبيعي للشعوب أقوى من أعتى الدول وهذه الصفقة ستتعثر في مكان ما خصوصاً وأن هناك دولاً عربية واقليمية وعالمية ترفض صفقة القرن".