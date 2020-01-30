اللواء خير: العمل على تأمين عودة الطفل المتوفي في ايطاليا بتوجيهات من دياب

أعلن الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير انه "بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، تم العمل على تنسيق وتأمين عودة الطفل اللبناني زيد الصياح الذي توفي اثناء تلقيه العلاج في روما في ايطاليا".
وأشار خير الى أنه "تم التواصل منذ اللحظة الاولى لتلقينا خبر الوفاة مع اهل الفقيد والقنصلية اللبنانية في ايطاليا والسلطات الايطالية المعنية، لتأمين تسلم ونقل جثمانه بالسرعة الممكنة الى بلدته حرار في عكار".
ولفت الى أن "دياب أكد الوقوف الى جانب جميع المواطنين اللبنانيين المغتربين، وهو يتقدم بالتعازي الحارة لعائلة الطفل الفقيد ولجميع عائلات بلدة حرار، طالبا من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته والصبر والسلوان لعائلته".
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