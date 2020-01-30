وزير المال مدد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي

أصدر ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 20/2/2020 ضمناً، مهلة تسديد ​الضريبة​ وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2019 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها. المادة الثانية: يتوجب تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) الكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم الكترونياً. الكترونياً أو ورقياً عبر مكاتب شركة ​ليبان بوست​ من قبل سائر المكلفين. كما أصدر وزني قراراً آخر مدّد بموجبه لغاية 20/2/2020 ضمناً مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) للمكلفين عن اعمال سنة 2018. يتوجب تقديم هذا البيان: الكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم الكترونياً. الكترونياً أو ورقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل سائر المكلفين.

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