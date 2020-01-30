دياب عرض مع قائد قوات "اليونيفيل" الأوضاع في الجنوب

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​، قائد ​القوات​ الدولية العاملة في ​الجنوب​ الجنرال ستيفان دل كول، وعرض معه الأوضاع في الجنوب لا سيما عمل القوات الدولية. إضغط للمزيد

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