جمارك طرابلس ضبطت كمية من المنتجات الزراعية السورية المهربة وتوقيف صاحبها

تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس - شعبة المكافحة البرية من ضبط كمية كبيرة من المنتجات الزراعية السورية المهربة، وجرى حجزها مع صاحبها واقتياده مع الحمولة الى المركز في الميناء لاجراء اللازم القانوني بحقه.
ويشار الى ان الموقوف كان ينوي بيع المنتوجات الزراعية في سوق الخضار في المدينة.
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