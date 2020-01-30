جمارك طرابلس ضبطت كمية من المنتجات الزراعية السورية المهربة وتوقيف صاحبها

تمكنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة ​طرابلس​ - شعبة المكافحة البرية من ضبط كمية كبيرة من المنتجات الزراعية السورية المهربة، وجرى حجزها مع صاحبها واقتياده مع الحمولة الى المركز في ​الميناء​ لاجراء اللازم القانوني بحقه.

ويشار الى ان الموقوف كان ينوي بيع المنتوجات الزراعية في سوق الخضار في المدينة.