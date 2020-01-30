عطالله: لوقف التعامل مع اللبنانيين على انهم فقراء ويعانون من الجوع

أكد الوزير السابق ​غسان عطالله​، في حديث تلفزيوني، ان "الشخص الذي يعاني الوجع الاكبر في ​لبنان​ هو ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لانه كان يجمع الليل ب​النهار​ ويقوم بعقد اجتماعات بشكل ةمكثف من اجل ايجاد الحلول المناسبة، والبعض الاخر ذهب وتنصل من مسؤولياته وحاول ركوب موجة ​الثورة​"، مشيراً الى انه "لا بد من وقف التعامل مع اللبنانيين على انهم طبقة فقيرة وتعاني من الجوع فلا بد من الذهاب والعمل على بناء مصانع جديدة من اجل توفير فرص عمل للناس بالعمل، لا ان نذهب الى ​فرنسا​ ونقوم برحلة عائلية ولا نبالي لما يحديث في لبنان"، مشدداً على انه "نحن ​14 آذار​ بالممارسة وبالأفعال وبالثقافة وبالكرامة، ولا أحد، يستطيع أن يلغي تاريخنا خصوصاً النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الذي كان شريك المحتل"، سائلاً اياها "هل أنت خائف على ​الطائف​ لأنه ألبسكم ثوباً أبيض منذ سنوات طويلة أخفى عيوبكم ومساوئكم وسمح لكم بالانغماس ب​الفساد​؟

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