نديم الجميل: مصلحة لبنان أن تنتهي صراعات الآخرين على أرضه ويستعيد دوره بتطوير منطقتنا

أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​، أنّ "السلام العادل في المنطقة لطالما كان وما زال ضروريًّا جدًّا، لبناء مستقبل مشرق في ​الشرق الأوسط​، مستند إلى نمو إقتصادي متين ومستدام".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مصلحة لبنان أن تنتهي صراعات الآخرين على أرضه ويستعيد دوره الرائد في تطوير منطقتنا، في ظلّ أنظمة ديمقراطيّة تَحرص على كرامة وتنمية شعوبها".