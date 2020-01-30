بري التقى وزيرة الدفاع وعرض معها الأوضاع العامة

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ عدرا حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والامنية . كما التقى بري المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش. من جهة اخرى، عرض بري العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر والاوضاع في لبنان والمنطقة خلال لقائه السفير المصري في لبنان ​ياسر علوي​.

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