نتانياهو يشكر بوتين على عفوه عن اسرائيلية حكمت بالسجن 7 سنوات بتهمة المخدرات

عبر رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ عن شكره للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، على "عفوه عن الإسرائيلية نعمة يساكر التي حكمت في ​روسيا​ ب​السجن​ 7 سنوات بتهمة تهريب ​المخدرات​"، مذكراً بـ"المفاوضات التي جرت بين لجنة أورواسيا وإسرائيل حول إقامة منطقة تجارة حرة، وان العلاقات الثنائية تتطور في مجال ​الاقتصاد​ والعلاقات الإنسانية".

بدوره شكر بوتين نتانياهو على "تنظيم حفل افتتاح النصب التذكاري ل​ضحايا​ حصار لينينغراد في إسرائيل، والحفاوة التي حظي بها بوتين في إسرائيل مؤخرا خلال المنتدى الدولي لإحياء ذكرى محرقة ​اليهود​".