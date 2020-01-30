نتانياهو يشكر بوتين على عفوه عن اسرائيلية حكمت بالسجن 7 سنوات بتهمة المخدرات

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على "عفوه عن الإسرائيلية نعمة يساكر التي حكمت في روسيا بالسجن 7 سنوات بتهمة تهريب المخدرات"، مذكراً بـ"المفاوضات التي جرت بين لجنة أورواسيا وإسرائيل حول إقامة منطقة تجارة حرة، وان العلاقات الثنائية تتطور في مجال الاقتصاد والعلاقات الإنسانية".
بدوره شكر بوتين نتانياهو على "تنظيم حفل افتتاح النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في إسرائيل، والحفاوة التي حظي بها بوتين في إسرائيل مؤخرا خلال المنتدى الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود".
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