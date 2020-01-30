وزير العدل الإسرائيلي السابق: صفقة القرن معادية لبلادنا

أعلن وزير ​العدل​ ال​إسرائيل​ي السابق يوسي بيلين ان "الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ "​صفقة القرن​"، خطة معادية لإسرائيل، ولا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل وجود ​بنيامين نتانياهو​ رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال في ​اسرائيل​"، لافتاً الى ان "صفقة القرن" ليست لإسرائيل، أو ليست موالية لبلاده، ولكنها معادية لإسرائيل، وبأن مصلحة بلاده الحقيقة أن تكون هناك دولة ديمقراطية يهودية في إسرائيل"،مؤكداً أن "الخطة لم تستمع أو تنظر إلى الطرف الفلسطيني، وهو أمر وصفه بـ"غير المعقول"، وبأن الجانب الفلسطيني لم يجانبه الصواب في عدم التعاون مع نظيره الأميركي بما فيه الكفاية حول رؤيتهم للخطة، وبأن الخطة هي من جهة واحدة، وبأنه لا يمكن الاحتفال بشكل أحادي الجانب".

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