دول الاتحاد الأوروبي صادقت على الإتفاق الذي يحدد ترتيبات "بريكست"

صادقت الدول الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​، على الاتفاق الّذي يحدّد ترتيبات خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوروبي (​بريكست​)، وذلك غداة اعتماد ​البرلمان الأوروبي​ له وعشية خروج لندن من المنظومة الأوروبية.

وأوضح ​المجلس الأوروبي​ في بيان، أنّ "هذه الخطوة الّتي تُعدّ إجراءً شكليًّا، تأتي بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 24 كانون الثاني الحالي". وبعد استكمال مجمل الخطوات اللّازمة، سيدخل "بريكست" حيّز التنفيذ الجمعة عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش.

ولفت إلى أنّ "الاتفاق يؤمّن انسحابًا منظّمًا لبريطانيا من الاتحاد. ويتعلّق بحقوق المواطنين، القواعد الماليّة، المرحلة الإنتقاليّة، البروتوكولات حول ​إيرلندا​ و​إيرلندا الشمالية​، قبرص ومضيق ​جبل طارق​، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أُخرى متعلّقة بالانفصال".