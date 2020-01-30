دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح لها على مواقع التواصل الاجتماعي، "رجال الأعمال المغاربة لزيارة تل أبيب، لاكتشاف الفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة"، عازية هذه الدعوة، إلى "تطور العلاقات بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي، بشكل ملحوظ، خلال السنوات القليلة الماضية".
ونوهت الخارجية إلى أن "تطور العلاقات بين الجانبين قد دفع الوزارة إلى الدفع بالمزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقة، التي أكدت انها ستتطور عبر العلاقات التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاسرائيلية تدعو رجال الأعمال المغربيين لزيارة تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.