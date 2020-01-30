الخارجية الاسرائيلية تدعو رجال الأعمال المغربيين لزيارة تل أبيب

دعت ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​، في تصريح لها على مواقع التواصل الاجتماعي، "​رجال الأعمال​ المغاربة لزيارة ​تل أبيب​، لاكتشاف الفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة"، عازية هذه الدعوة، إلى "تطور العلاقات بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي، بشكل ملحوظ، خلال السنوات القليلة الماضية".

ونوهت الخارجية إلى أن "تطور العلاقات بين الجانبين قد دفع الوزارة إلى الدفع بالمزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقة، التي أكدت انها ستتطور عبر العلاقات التجارية".