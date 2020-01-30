رويترز: الجيش العراقي يستأنف عملياته ضد داعش بالتعاون التحالف الدولي

أفادت وكالة "رويترز" ان "الجيش ​العراق​ي استأنف عملياته لمكافحة ​تنظيم داعش​ الارهابي بالتعاون مع ​التحالف الدولي​ بقيادة الولايات المتحدة الاميركية". يذكر ان التحالف كان قد علق مختلف عملياته في العراق على "اثر ارتفاع منسوب التوتر بين ​طهران​ و​واشنطن​ على اثر قيام الاخيرة باغتيال قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​". إضغط للمزيد

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