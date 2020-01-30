طرابلسي ينقل لعون رفض مالكي العقارات بالمخيمات الفلسطينة وخارجها للتوطين

زار النائب ادكار طرابلسي رئيس الجمهورية ميشال عون وأطلعه على "اعادة اقرار مادة في موازنة العام ٢٠٢٠، يعفى بموجبها اصحاب العقارات المبني عليها مخيمات فلسطينية من رسوم الانتقال والتسوية وعن واقع تنفيذ هذا القانون في دوائر وزارة المالية"، ناقلاً "رفضه ومالكي العقارات داخل المخيمات وخارجها للتوطين الذي تهدف اليه صفقة القرن".
واطلع طرابلسي عون على "الصدى الذي لقيه اقتراح القانون المقدم منه لادخال مواد من التعليم المهني الى التعليم العام لدى المركز التربوي الذي تعهد اعتماد ادخال هذه المواد في المنهاج الجديد، والذي أيدته وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني، مما سيتيح المجال للاجيال الصاعدة من دخول أسواق العمل".
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