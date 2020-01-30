اسبر: نتطلع لزيادة دور حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر في ​مؤتمر​ صحفي، ان "الوزارة تجري مراجعتها بشأن خفض ​القوات​ الاميركية المتمركزة ب​العراق​"، مبيناً انه "يتطلع لزيادة دور ​حلف شمال الأطلسي​ في ​الشرق الأوسط​"، موضحاً انه "بحث مع نظيرته الفرنسية ​فلورنس بارلي​ تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين". إضغط للمزيد

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